Atelier Jus de pomme Ribeauvillé

Atelier Jus de pomme Ribeauvillé samedi 13 septembre 2025.

Atelier Jus de pomme

Place de la république Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-09-13 08:00:00

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-16 2025-09-20 2025-09-23 2025-09-27

C’est l’automne, et l’association Apfelbisser vous propose son atelier pressage de pommes sur la place de la république.

L’automne arrive et c’est l’occasion pour l’association Apfelbisser d’ouvrir son atelier de pressage de pommes au pied des trois châteaux de Ribeauvillé, sur la place de la république.

Cependant, en fonction de la maturité de certaines variétés précoces de pommes, une ouverture peut être programmée selon demande le samedi 30 août et le mardi 2 septembre.

Les personnes en possession de pommes sont invitées à prendre rendez-vous par téléphone au 07 69 79 90 91 entre 18h et 20h.(André Jaeger)

L’association rappelle qu’il est important d’apporter des fruits sains en respectant le volume annoncé, ainsi que des bouteilles propres.

Il est également demandé de participer aux opérations et d’amener des contenants afin d’emporter les marcs en fin du process 0 .

Place de la république Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 34 45 yannick.mignot@orange.fr

English :

It’s autumn, and the Apfelbisser association is offering its apple pressing workshop on the Place de la République.

German :

Es ist Herbst und der Verein Apfelbisser bietet seinen Workshop Apfelpressen auf dem Place de la république an.

Italiano :

È autunno e l’associazione Apfelbisser organizza il suo laboratorio di pressatura delle mele in Place de la République.

Espanol :

Es otoño y la asociación Apfelbisser organiza su taller de prensado de manzanas en la plaza de la República.

L’événement Atelier Jus de pomme Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr