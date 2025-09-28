Atelier Jus de Pommes Le Mery Chouvigny

Atelier Jus de Pommes Le Mery Chouvigny dimanche 28 septembre 2025.

Atelier Jus de Pommes

Le Mery 2 Chemin les Rivaux Chouvigny

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Partagez un moment convivial et gourmand en famille lors de notre atelier spécial jus de pommes ! De la récolte à la dégustation, apprenez à fabriquer votre propre jus de pomme. Une activité parfaite pleine de saveurs et de souvenirs.

Le Mery 2 Chemin les Rivaux Chouvigny 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 56 26 04 mariealaferme@gmail.com

English :

Share a convivial, gourmet moment with the whole family at our special apple juice workshop! From harvesting to tasting, learn how to make your own apple juice. A perfect activity full of flavors and memories.

German :

Teilen Sie einen geselligen und leckeren Moment mit der Familie bei unserem speziellen Apfelsaft-Workshop! Von der Ernte bis zur Verkostung lernen Sie, wie Sie Ihren eigenen Apfelsaft herstellen. Eine perfekte Aktivität voller Geschmack und Erinnerungen.

Italiano :

Unitevi a tutta la famiglia per un laboratorio sul succo di mela! Dalla raccolta alla degustazione, imparate a fare il vostro succo di mela. Un’attività perfetta, ricca di sapori e ricordi.

Espanol :

Participe con toda la familia en un taller de zumo de manzana Desde la recolección hasta la degustación, aprenda a hacer su propio zumo de manzana. Una actividad perfecta llena de sabor y recuerdos.

