Atelier kamishibai

3 Rue Léon Gambetta Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Atelier parent-enfant à partir de 7 ans (2h) proposé dans le cadre de la Quinzaine du Livre Jeunesse

Le kamishibaï ou ?théâtre d’images? signifie littéralement ?jeu théâtral en papier? . C’est une technique de conte d’origine japonaise, basée sur des images défilant dans un petit théâtre à deux ou trois portes, le ?Butaï? . La compagnie La Salamandre propose la réalisation de ce petit théâtre en utilisant le papier cartonné comme structure et en abordant des techniques de pliages, découpages pour la construction et la mise en forme.

Atelier parent-enfant à partir de 7 ans (2h) Dans le cadre de la Quinzaine du Livre Jeunesse du 17 février au 18 mars 2026 en partenariat avec la FOL 37 .

3 Rue Léon Gambetta Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 56 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Parent-child workshop from age 7 (2h) offered as part of the Quinzaine du Livre Jeunesse (Youth Book Fortnight)

L’événement Atelier kamishibai Luynes a été mis à jour le 2026-01-23 par ADT 37