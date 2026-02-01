Atelier Kamishibaï Médiathèque Salon-de-Provence

Atelier Kamishibaï

Jeudi 26 février 2026 de 15h à 17h. Médiathèque Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26 17:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Noé part à la recherche de Clément, Titouan et Vincent. Ils sont sûrement dans le cabanon au fond du bois. Chemin faisant… Il découvre de drôles de traces ! Cette lecture sera suivie d’un atelier créatif.

Dès 6 ans.



Inscriptions au 04 90 56 74 16 .

Médiathèque Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 74 16 bibliotheque@salon-de-provence.org

Noé goes in search of Clément, Titouan and Vincent. They’re probably in the shed deep in the woods. Along the way? He discovers some strange tracks! This reading will be followed by a creative workshop.

