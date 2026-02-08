Atelier KANDINSKY Du réel à l’imaginaire Haubourdin

Atelier KANDINSKY Du réel à l’imaginaire

38 rue Pasteur Haubourdin Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Le Musée d’art Moderne de Villeneuve d’Ascq (LaM) réouvrira ses portes en février et proposera à cette occasion une exposition inédite sur le peintre Kandinsky.

Dans ce cadre, nous vous proposons un atelier créatif mené par un animateur du LaM sur la thématique de l’exposition Kandinsky, du réel à l’imaginaire .

Ce moment familial vous permettra entre autres d’observer la manière dont l’image peut déclencher la création de l’observation au geste artistique, et de vous essayer à l’art à la manière du peintre

Le samedi 21 mars, de 14h à 16h.

Atelier gratuit dès 6 ans.

Sur réservation par mail à [bibliotheque@haubourdin.fr](mailto:bibliotheque@haubourdin.fr) ou au 03.20.44.02.92.

38 rue Pasteur Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France +33 3 20 44 02 92 bibliotheque@haubourdin.fr

English :

The Musée d’art Moderne de Villeneuve d’Ascq (LaM) will reopen its doors in February with a new exhibition on the painter Kandinsky.

To mark the occasion, we’re offering a creative workshop led by a LaM animator on the theme of the exhibition Kandinsky, du réel à l’imaginaire ( Kandinsky, from the real to the imaginary ).

Among other things, this family event will enable you to observe how images can trigger creation: from observation to artistic gesture, and to try your hand at art in the painter’s own way

Saturday March 21, 2pm to 4pm.

Free workshop for children aged 6 and over.

Bookings by e-mail to [bibliotheque@haubourdin.fr](mailto:bibliotheque@haubourdin.fr) or by phone 03.20.44.02.92.

