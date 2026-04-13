Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire, Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire Mardi 14 avril, 15h30 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les 8-12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T15:30:00+02:00 – 2026-04-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-14T15:30:00+02:00 – 2026-04-14T17:00:00+02:00

Dans des bâtiments rénovés, le LaM rouvrira le 20 février 2026 et présentera une grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky, figure majeure de l’art du XXe siècle.

Dans ce cadre, le LaM vous propose 4 ateliers dans les médiathèques de Tourcoing, les 14 et 21 avril, et les 6 et 16 mai.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-8142648?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Observer la manière dont l’image peut déclencher la création : de l’observation au geste artistique.

LaM – Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut