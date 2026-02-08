Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire Tourcoing

Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire

26 rue Famelart Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:30:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Dans des bâtiments rénovés, le LaM rouvrira le 20 février 2026 et présentera une [grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky](https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images), figure majeure de l’art du XXe siècle.

Dans ce cadre, le LaM vous propose 4 ateliers dans les médiathèques de Tourcoing, les 14 et [21](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event) avril, et les [6](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771) et [16](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-8142648?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event) mai.

Dans des bâtiments rénovés, le LaM rouvrira le 20 février 2026 et présentera une [grande rétrospective consacrée à Vassily Kandinsky](https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images), figure majeure de l’art du XXe siècle.

Dans ce cadre, le LaM vous propose 4 ateliers dans les médiathèques de Tourcoing, les 14 et [21](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event) avril, et les [6](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771) et [16](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-8142648?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event) mai. .

26 rue Famelart Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 42 50 mediatheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In renovated buildings, LaM will reopen on February 20, 2026 with a [major retrospective devoted to Vassily Kandinsky](https://www.musee-lam.fr/fr/kandinsky-face-aux-images), a major figure in 20th century art.

In this context, LaM offers 4 workshops in Tourcoing’s media libraries, on April 14 and [21](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event), and on May [6](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-micro-macro-7062771) and [16](https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/atelier-kandinsky-du-reel-a-limaginaire-8142648?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event).

L’événement Atelier Kandinsky, du réel à l’imaginaire Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme