Atelier KAPLA® Immeubles des années 1950 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Atelier KAPLA® Immeubles des années 1950 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan mardi 28 octobre 2025.
Atelier KAPLA® Immeubles des années 1950
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 10:30:00
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Les enfants utilisent les célèbres planchettes en bois KAPLA® pour réaliser des immeubles inspirés des collectifs de la Reconstruction.
.
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
English :
Children use the famous KAPLA® wooden boards to create buildings inspired by Reconstruction collectives.
German :
Die Kinder verwenden die berühmten KAPLA®-Holzbrettchen, um Gebäude zu bauen, die von den Kollektiven des Wiederaufbaus inspiriert sind.
Italiano :
I bambini utilizzano le famose tavole di legno KAPLA® per creare edifici ispirati ai progetti abitativi collettivi dell’epoca della Ricostruzione.
Espanol :
Los niños utilizan las famosas tablas de madera KAPLA® para crear edificios inspirados en los proyectos de viviendas colectivas de la época de la Reconstrucción.
L’événement Atelier KAPLA® Immeubles des années 1950 Royan a été mis à jour le 2025-09-12 par Mairie de Royan