Atelier KAPLA® Immeubles des années 1950 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Atelier KAPLA® Immeubles des années 1950 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan mardi 28 octobre 2025.

Atelier KAPLA® Immeubles des années 1950

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 10:30:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Les enfants utilisent les célèbres planchettes en bois KAPLA® pour réaliser des immeubles inspirés des collectifs de la Reconstruction.

.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Children use the famous KAPLA® wooden boards to create buildings inspired by Reconstruction collectives.

German :

Die Kinder verwenden die berühmten KAPLA®-Holzbrettchen, um Gebäude zu bauen, die von den Kollektiven des Wiederaufbaus inspiriert sind.

Italiano :

I bambini utilizzano le famose tavole di legno KAPLA® per creare edifici ispirati ai progetti abitativi collettivi dell’epoca della Ricostruzione.

Espanol :

Los niños utilizan las famosas tablas de madera KAPLA® para crear edificios inspirados en los proyectos de viviendas colectivas de la época de la Reconstrucción.

L’événement Atelier KAPLA® Immeubles des années 1950 Royan a été mis à jour le 2025-09-12 par Mairie de Royan