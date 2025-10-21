Atelier KAPLA® Maisons et villas 1900 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Le littoral royannais se caractérise par une grande diversité de maisons, de styles et d’époques variés. Une source inépuisable d’inspiration pour les apprentis architectes et les passionnés de KAPLA®.

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

The royannais coastline is characterized by a great diversity of houses, in a variety of styles and periods. An inexhaustible source of inspiration for apprentice architects and KAPLA® enthusiasts alike.

German :

Die Küste von Royan zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Häusern aus, die in verschiedenen Stilen und Epochen gebaut wurden. Eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration für angehende Architekten und KAPLA®-Fans.

Italiano :

La costa del Royannais è caratterizzata da una grande varietà di case, di vari stili e periodi. Una fonte inesauribile di ispirazione per gli apprendisti architetti e gli appassionati di KAPLA®.

Espanol :

El litoral royannais se caracteriza por una gran diversidad de casas, de distintos estilos y épocas. Una fuente inagotable de inspiración para los aprendices de arquitectos y los apasionados de KAPLA®.

