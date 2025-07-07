ATELIER KAPLA® Tours et gratte-ciel CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès Royan

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07 10:30:00

fin : 2025-07-28

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-28 2025-08-18

Afin de découvrir l’architecture de façon ludique et amusante, les enfants expérimentent et jouent avec 10 000 planchettes KAPLA® pour réaliser tours et gratte-ciels tout en démesure !

CIAP, rez-de-mer du Palais des Congrès 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 83 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

To discover architecture in a fun and playful way, children experiment and play with 10,000 KAPLA® planks to create towers and skyscrapers that are out of all proportion!

German :

Um die Architektur auf spielerische und unterhaltsame Weise zu entdecken, experimentieren und spielen die Kinder mit 10.000 KAPLA®-Brettchen, um überdimensionale Türme und Wolkenkratzer zu bauen!

Italiano :

Per scoprire l’architettura in modo divertente e giocoso, i bambini sperimentano e giocano con 10.000 tavole KAPLA® per creare torri e grattacieli a dismisura!

Espanol :

Para descubrir la arquitectura de forma lúdica y divertida, los niños experimentan y juegan con 10.000 tableros KAPLA® para crear torres y rascacielos ¡desproporcionados!

