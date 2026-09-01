Atelier Karaoké Couzeix
mercredi 30 septembre 2026 · Couzeix
Informations pratiques
Couzeix
Atelier Karaoké
1 Allée des Jardins Couzeix Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30 22:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Envie de chanter, de partager vos chansons préférées et de passer un bon moment en musique ? L’association Artishow vous propose un atelier karaoké ouvert à tous.
Rendez-vous à l’École municipale de musique de Couzeix, pour une soirée autour du chant et de la musique. Chacun pourra venir interpréter ses titres favoris, que l’on soit habitué au micro ou simplement curieux de tenter l’expérience. .
1 Allée des Jardins Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 31 68 77
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English : Atelier Karaoké
L’événement Atelier Karaoké Couzeix a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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