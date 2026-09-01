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AGENDA · Couzeix

Atelier Karaoké Couzeix

mercredi 30 septembre 2026 · Couzeix

Atelier Karaoké Couzeix

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
1 Allée des Jardins
Ville
87270 Couzeix
Département
Haute-Vienne
Tarif

Couzeix

Atelier Karaoké

1 Allée des Jardins Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30 22:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Envie de chanter, de partager vos chansons préférées et de passer un bon moment en musique ? L’association Artishow vous propose un atelier karaoké ouvert à tous.
Rendez-vous à l’École municipale de musique de Couzeix, pour une soirée autour du chant et de la musique. Chacun pourra venir interpréter ses titres favoris, que l’on soit habitué au micro ou simplement curieux de tenter l’expérience.   .

1 Allée des Jardins Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 31 68 77 

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English : Atelier Karaoké

L’événement Atelier Karaoké Couzeix a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole

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