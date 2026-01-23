Atelier Karaokul Café la Patte d’Oie Douarnenez
Atelier Karaokul Café la Patte d’Oie Douarnenez samedi 21 février 2026.
Atelier Karaokul
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Atelier Karaokul .
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Karaokul
L’événement Atelier Karaokul Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DE DOUARNENEZ