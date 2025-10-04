Atelier Kawai Bibliothèque d’Yvecrique Yvecrique

Atelier Kawai Bibliothèque d’Yvecrique Yvecrique samedi 4 octobre 2025.

Atelier Kawai Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque d’Yvecrique Seine-Maritime

Participation sur inscription. 10 participants ensemble, plusieurs groupes successifs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Découverte de la technique de dessin KAWAI

Atelier offert aux enfants et jeunes ados à partir de 8 ans.

Héloise et sa maman vous ferons découvrir cette passion. Le matériel sera fourni.

Bibliothèque d’Yvecrique 66 Rue des Ecoles, 76560 Yvecrique, France Yvecrique 76560 Seine-Maritime Normandie +33667738788

Yvecrique Loisirs