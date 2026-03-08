ATELIER KEEPSAKE Béziers
Créez un keepsake avec Suzanne Hetzel boîte-souvenir poétique, ensuite numérisée.
À l’occasion des 200 ans de la photographie, l’artiste Suzanne Hetzel vous invite à créer un keepsake, boîte ou livre-souvenir inspiré de la tradition romantique. Apportez une boîte et des objets précieux liés à un lieu ou une personne, puis composez votre création avec son accompagnement. L’œuvre sera ensuite numérisée. Inscription obligatoire pour la journée (pause de 12h à 14h).
Dès 6 ans.
Dans le cadre du Printemps des poètes et de l’exposition Fleurs . .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
English :
Create a keepsake with Suzanne Hetzel: a poetic keepsake box, then digitized.
