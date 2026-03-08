ATELIER KEEPSAKE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Créez un keepsake avec Suzanne Hetzel boîte-souvenir poétique, ensuite numérisée.

À l’occasion des 200 ans de la photographie, l’artiste Suzanne Hetzel vous invite à créer un keepsake, boîte ou livre-souvenir inspiré de la tradition romantique. Apportez une boîte et des objets précieux liés à un lieu ou une personne, puis composez votre création avec son accompagnement. L’œuvre sera ensuite numérisée. Inscription obligatoire pour la journée (pause de 12h à 14h).

Dès 6 ans.

Dans le cadre du Printemps des poètes et de l’exposition Fleurs . .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create a keepsake with Suzanne Hetzel: a poetic keepsake box, then digitized.

L’événement ATELIER KEEPSAKE Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34