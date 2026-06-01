Atelier kéfir, Crawl, Thouaré-sur-Loire

Atelier kéfir Jeudi 4 juin, 14h00 Crawl Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T15:00:00+02:00

Atelier d’1h de réalisation de kéfir !

Venez préparer cette boisson pétillante et acidulée, à base de fruits bio frais et écouter quelques précieux conseils.

Il faudra venir disposant d’un bocal de 1.5L ou 2L avec couvercle (de type Le Parfait).

Crawl 7 rue de la Baudinière, Thouaré sur Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@alfredkefir.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://alfredkefir.fr »}]

Atelier d’1h de réalisation de kéfir ! Venez préparer cette boisson pétillante et acidulée, à base de fruits bio frais et écouter quelques précieux conseils.