Atelier Kéfir de fruits – Médiathèque Châteauneuf-du-Rhône, 28 juin 2025 10:00, Châteauneuf-du-Rhône.

Drôme

Atelier Kéfir de fruits Médiathèque 1 Place de la Grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Babeth vous propose un atelier « Kéfir de Fruits » Découvrez, Transformez, Faites Vivre ! Envie de prendre soin de votre santé naturellement ? Rejoignez notre atelier dédié au kéfir de fruits, une boisson vivante, pétillante et pleine de bienfaits !

Médiathèque 1 Place de la Grangette

Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Babeth offers a « Fruit Kefir » workshop: Discover, Transform, Bring to Life! Want to take care of your health naturally? Join our workshop dedicated to fruit kefir, a lively, sparkling drink full of benefits!

German :

Babeth bietet Ihnen einen Workshop « Fruchtsaftkefir » an: Entdecken, verwandeln, zum Leben erwecken! Haben Sie Lust, sich auf natürliche Weise um Ihre Gesundheit zu kümmern? Nehmen Sie an unserem Workshop teil, der dem Fruchtkefir gewidmet ist, einem lebendigen, prickelnden Getränk mit vielen Vorteilen!

Italiano :

Babeth vi propone il workshop « Kefir di frutta »: scoprire, trasformare, far vivere! Volete prendervi cura della vostra salute in modo naturale? Partecipate al nostro workshop dedicato al kefir di frutta, una bevanda vivace e frizzante ricca di benefici!

Espanol :

Babeth te propone un taller de « Kéfir de frutas »: ¡Descubrir, transformar, dar vida! ¿Quieres cuidar tu salud de forma natural? Participe en nuestro taller dedicado al kéfir de frutas, ¡una bebida viva, espumosa y llena de beneficios!

