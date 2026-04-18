ATELIER KI-DANSE Octon
ATELIER KI-DANSE Octon samedi 18 avril 2026.
ATELIER KI-DANSE
Chemin de Ricazouls Octon Hérault
Tarif : 90 – 90 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Pour affiner sa danse ou pour découvrir son corps dansan
Découvrez une approche de la danse à la croisée de la Médecine Chinoise, du Do In et de l’AFCMD. À travers des exercices de mouvement et des visualisations, apprenez à exprimer vos émotions et à libérer vos systèmes énergétiques (organes et méridiens). Un temps pour sublimer le ressenti intérieur par la grâce du geste. .
Chemin de Ricazouls Octon 34800 Hérault Occitanie +33 6 32 44 59 06
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English : ATELIER KI-DANSE
To hone your dance skills or discover your dancing body
L’événement ATELIER KI-DANSE Octon a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT DU CLERMONTAIS