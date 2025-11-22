Atelier Kiffe tes premières règles Ferrette

Atelier Kiffe tes premières règles

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Kiffe tes premières règles .Cet atelier s’adresse aux filles de 9 à 14 ans, accompagnées de leur adulte référente (maman, tante, grand-mère, grande sœur…). Réservation obligatoire

Le saviez-vous ?

En moyenne, une femme a ses règles pendant près de 38 ans et utilise plus de 11 000 protections hygiéniques jetables au cours de sa vie, pour un coût d’environ 4 500 €. Pourtant, le sujet reste encore souvent peu abordé, parfois mal connu, y compris par celles qui s’apprêtent à vivre leurs premières règles.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, la Communauté de Communes Sundgau propose un atelier animé par Virginie Keller (Kiffe ton Cycle)

Rendez-vous le samedi 22 novembre de 10h00 à 12h30 !

Dans un cadre bienveillant, il permettra de

– mieux comprendre les transformations de la puberté,

– découvrir le fonctionnement du cycle menstruel,

– poser des questions librement et sans tabou,

– disposer d’informations fiables et adaptées.

Une présentation des protections hygiéniques lavables sera également proposée des solutions durables, économiques et respectueuses du corps comme de l’environnement.

Cet atelier se veut avant tout un espace de partage et de confiance pour repartir plus sereines et mieux informées.



Infos & inscriptions

03.89.40.29.39

mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr .

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

This workshop is for girls aged 9 to 14, accompanied by their adult referee (mom, aunt, grandmother, big sister, etc.). Reservations required

German :

Dieser Workshop richtet sich an Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren in Begleitung einer erwachsenen Bezugsperson (Mutter, Tante, Großmutter, ältere Schwester?). Reservierung erforderlich

Italiano :

Questo laboratorio è rivolto alle ragazze dai 9 ai 14 anni, accompagnate da un adulto di riferimento (mamma, zia, nonna, sorella maggiore, ecc.). Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Este taller está dirigido a niñas de 9 a 14 años, acompañadas de su adulto de referencia (mamá, tía, abuela, hermana mayor, etc.). Es necesario reservar

