Atelier Kingsuki Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

ATELIER KINTSUGI, Réparation de Soi Sur le chemin de la résilience.

Atelier unique mêlant pratique et développement personnel.

Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes emilie@souffledaile.fr

English :

KINTSUGI WORKSHOP, Self-repair: On the path to resilience.

A unique workshop combining practice and personal development.

