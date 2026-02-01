Atelier Kingsuki Villa Pagnon Romans-sur-Isère
Atelier Kingsuki Villa Pagnon Romans-sur-Isère samedi 28 février 2026.
Atelier Kingsuki
Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
ATELIER KINTSUGI, Réparation de Soi Sur le chemin de la résilience.
Atelier unique mêlant pratique et développement personnel.
Villa Pagnon 8 rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes emilie@souffledaile.fr
English :
KINTSUGI WORKSHOP, Self-repair: On the path to resilience.
A unique workshop combining practice and personal development.
