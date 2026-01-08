Atelier kintsugi Médiathèque La Source Sallebœuf
Atelier kintsugi Médiathèque La Source Sallebœuf samedi 31 janvier 2026.
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
L’art du Kintsugi, art ancestral japonais consiste à réparer des objets tout en les sublimant à la poudre d’or. Un atelier kintsugi de 2 h sera proposé à la médiathèque, pour débutants ou confirmés. Vous êtes invités en premier lieu pour vous amuser. Sur inscription, à partir de 13 ans. .
+33 5 57 80 07 86 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
