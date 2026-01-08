Atelier kintsugi Médiathèque La Source Sallebœuf

Atelier kintsugi

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’art du Kintsugi, art ancestral japonais consiste à réparer des objets tout en les sublimant à la poudre d’or. Un atelier kintsugi de 2 h sera proposé à la médiathèque, pour débutants ou confirmés. Vous êtes invités en premier lieu pour vous amuser. Sur inscription, à partir de 13 ans. .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier kintsugi

L’événement Atelier kintsugi Sallebœuf a été mis à jour le 2026-01-05 par OT de l’Entre-deux-Mers