Atelier Kirié japonais Place Marcel Beaufour Vernon

Début : 2025-11-29 13:00:00
fin : 2025-11-29 15:00:00
2025-11-29
’Association Aileat organise un atelier de Kirié (découpage artistique) avec l’artiste japonais, Yusuke Shimomura, dans le cadre de sa tournée européenne.
Atelier conseillé aux lycéens et aux adultes.
Réservation obligatoire.
Tarif: 15 € (non adhérents) Gratuit (adhérents)
Contact: infoaileat@gmail.com Tel.07 69 05 57 57 www.aileat.com .
Place Marcel Beaufour Espace Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 69 05 57 57 infoaileat@gmail.com
