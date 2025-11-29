Atelier Kirié japonais Place Marcel Beaufour Vernon

Atelier Kirié japonais

Place Marcel Beaufour Espace Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 13:00:00

fin : 2025-11-29 15:00:00

Date(s) :

2025-11-29

’Association Aileat organise un atelier de Kirié (découpage artistique) avec l’artiste japonais, Yusuke Shimomura, dans le cadre de sa tournée européenne.

Atelier conseillé aux lycéens et aux adultes.

Réservation obligatoire.

Tarif: 15 € (non adhérents) Gratuit (adhérents)

Contact: infoaileat@gmail.com Tel.07 69 05 57 57 www.aileat.com .

Place Marcel Beaufour Espace Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie +33 7 69 05 57 57 infoaileat@gmail.com

English : Atelier Kirié japonais

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Kirié japonais Vernon a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération