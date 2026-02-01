Atelier kit du chasseur préhistorique Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Atelier kit du chasseur préhistorique

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 15:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Un atelier parents-enfants à partager ! Comme nos ancêtres de Solutré, équipez-vous pour la chasse. Après avoir fabriqué votre propre sagaie, initiez-vous au tir au propulseur. Cette arme de jet n’aura plus de secret pour vous !

Sur réservation. À partir de 8 ans. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

