Atelier kit du chasseur préhistorique Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Atelier kit du chasseur préhistorique
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 15:30:00
2026-02-20
Un atelier parents-enfants à partager ! Comme nos ancêtres de Solutré, équipez-vous pour la chasse. Après avoir fabriqué votre propre sagaie, initiez-vous au tir au propulseur. Cette arme de jet n’aura plus de secret pour vous !
Sur réservation. À partir de 8 ans. .
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
