Atelier – Kit du chasseur préhistorique Rue Ferdinand Bucchianeri Solutré-Pouilly
mercredi 28 octobre 2026 · Rue Ferdinand Bucchianeri · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Atelier – Kit du chasseur préhistorique
Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site (se garer au parking P1 Roche de Solutré) Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 15:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Un atelier parents-enfants à partager ! Comme nos ancêtres de Solutré, équipez-vous pour la chasse. Après avoir fabriqué votre propre sagaie, initiez-vous au tir au propulseur. Cette arme de jet n’aura plus de secret pour vous ! Sur réservation. À partir de 8 ans. .
Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site (se garer au parking P1 Roche de Solutré) Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Atelier – Kit du chasseur préhistorique
L’événement Atelier – Kit du chasseur préhistorique Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Maison du Grand Site
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