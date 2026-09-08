Atelier – Kit du chasseur préhistorique Rue Ferdinand Bucchianeri Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Solutré-Pouilly

Atelier – Kit du chasseur préhistorique

Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site (se garer au parking P1 Roche de Solutré) Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Un atelier parents-enfants à partager ! Comme nos ancêtres de Solutré, équipez-vous pour la chasse. Après avoir fabriqué votre propre sagaie, initiez-vous au tir au propulseur. Cette arme de jet n’aura plus de secret pour vous ! Sur réservation. À partir de 8 ans. .

Rue Ferdinand Bucchianeri Maison du Grand Site (se garer au parking P1 Roche de Solutré) Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Atelier – Kit du chasseur préhistorique

L’événement Atelier – Kit du chasseur préhistorique Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-08 par Maison du Grand Site