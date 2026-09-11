Atelier « Kitchen litho », Bibliothèque, Mulhouse

Informations pratiques

Atelier « Kitchen litho » Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En lien avec l’exposition « De la pierre à la planche » mettant à l’honneur la lithographie, venez vous initier à la « kitchen litho », technique d’impression surprenante offrant de nombreuses possibilités, et repartez avec votre réalisation ! Atelier animé par l’artiste Raymond Stoppele.

En parallèle seront proposées en autonomie des activités plastiques autour de planches imprimées par Engelmann (découpage/pliage, mise en couleurs, etc.) visibles dans l’exposition.

Bibliothèque 19 Grand rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776717 http://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse/

En lien avec l’exposition « De la pierre à la planche » mettant à l’honneur la lithographie, venez vous initier à la « kitchen litho », technique d’impression surprenante offrant de nombreuses et ! …

© Régine Heintz/Ville de Mulhouse