Atelier « Kitchen litho », Bibliothèque, Mulhouse
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Mulhouse
Informations pratiques
Atelier « Kitchen litho » Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
En lien avec l’exposition « De la pierre à la planche » mettant à l’honneur la lithographie, venez vous initier à la « kitchen litho », technique d’impression surprenante offrant de nombreuses possibilités, et repartez avec votre réalisation ! Atelier animé par l’artiste Raymond Stoppele.
En parallèle seront proposées en autonomie des activités plastiques autour de planches imprimées par Engelmann (découpage/pliage, mise en couleurs, etc.) visibles dans l’exposition.
Bibliothèque 19 Grand rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776717 http://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse/
En lien avec l’exposition « De la pierre à la planche » mettant à l’honneur la lithographie, venez vous initier à la « kitchen litho », technique d’impression surprenante offrant de nombreuses et ! …
© Régine Heintz/Ville de Mulhouse
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