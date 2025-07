Atelier « Koï Nobori » à l’espace LaCabane RD 48 Pont-l’Évêque

Atelier « Koï Nobori » à l’espace LaCabane RD 48 Pont-l’Évêque jeudi 14 août 2025.

Atelier « Koï Nobori » à l’espace LaCabane

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 15:00:00

fin : 2025-08-14 17:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Fabrique ton koïnobori de récup ! Porte- bonheur, prospérité, joie et santé selon la tradition japonaise !

Atelier dès 7 ans, réservation obligatoire.

Venez découvrir notre nouvel espace d’animations au bord du Lac Terre d’Auge.

Une cabane à lire, et une caravane pour lire et créer.

Gratuit.

Fabrique ton koïnobori de récup ! Porte- bonheur, prospérité, joie et santé selon la tradition japonaise !

Atelier dès 7 ans, réservation obligatoire.

Venez découvrir notre nouvel espace d’animations au bord du Lac Terre d’Auge.

Une cabane à lire, et une caravane pour lire et créer.

Gratuit. .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : Atelier « Koï Nobori » à l’espace LaCabane

Make your own recycled koinobori! A Japanese tradition for good luck, prosperity, joy and health!

Workshop from age 7, booking essential.

Come and discover our new activities area on the banks of Lac Terre d’Auge.

A reading hut and a caravan for reading and creating.

Free admission.

German : Atelier « Koï Nobori » à l’espace LaCabane

Stelle deinen Koinobori aus Altpapier her! Bringt Glück, Wohlstand, Freude und Gesundheit nach japanischer Tradition!

Workshop ab 7 Jahren, Reservierung erforderlich.

Entdecken Sie unseren neuen Veranstaltungsbereich am Ufer des Sees Terre d’Auge.

Eine Lesehütte und ein Wohnwagen zum Lesen und Gestalten.

Kostenlos.

Italiano :

Create il vostro koinobori riciclato! Una tradizione giapponese che porta fortuna, prosperità, gioia e salute!

Laboratorio a partire dai 7 anni, prenotazione obbligatoria.

Venite a scoprire il nostro nuovo spazio di attività sulle rive del lago Terre d’Auge.

Una capanna di lettura e una roulotte per leggere e creare.

Ingresso libero.

Espanol :

¡Haz tu propio koinobori reciclado! Una tradición japonesa para la buena suerte, la prosperidad, la alegría y la salud

Taller a partir de 7 años, imprescindible reservar.

Venga a descubrir nuestro nuevo espacio de actividades a orillas del lago Terre d’Auge.

Una cabaña de lectura y una caravana para leer y crear.

Entrada gratuita.

L’événement Atelier « Koï Nobori » à l’espace LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Terre d’Auge Tourisme