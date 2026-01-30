ATELIER KOKEDAMA Sète

ATELIER KOKEDAMA

5 Quai Adolphe Merle Sète Hérault

Tarif : 78.35 – 78.35 – 78.35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Découvrez une technique japonaise qui permet de remplacer le pot d’une plante de façon élégante, originale avec un entretien facile. Cet atelier reconnecte aux éléments naturels, c’est un moment apaisant et ressourçant à faire en équipe. Votre création vous accompagnera chez vous à l’issue de l’atelier.Inscription par téléphone ou en ligne artborescia.com/événements .

5 Quai Adolphe Merle Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 65 55 54 26 artborescia@gmail.com

English :

Discover a Japanese technique that allows you to replace a plant pot in an elegant, original and easy-to-maintain way.

