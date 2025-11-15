Atelier kombucha, à la cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez découvrir tout sur le kombucha.

Au programme histoire, bénéfices et technique de fermentation. Comment créer sa mère de kombucha, comment faire sa boisson (préparation de votre premier kombucha). Utilisation originale du kombucha (vinaigre, pickles, shrub…). Un apéritif fermenté vous sera proposé sur le thème du kombucha. .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 noemie@lassiettevivante.com

