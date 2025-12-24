Atelier Kombucha, La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 10:30 – 12:30

Gratuit : non Sur inscription – 45€ Tout public

Laissez-vous surprendre par le monde magique de la fermentation en compagnie de Lucie. Durant cet atelier, vous verrez toutes les étapes pour préparer votre propre Kombucha.Vous repartirez avec votre boisson personnalisée et un florilège de recettes passionnément élaborées par Lucie.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000

