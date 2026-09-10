Atelier Konvwè traditionnel et konvwè Yoyo, Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […], Saint-Laurent-du-Maroni

Informations pratiques

Atelier Konvwè traditionnel et konvwè Yoyo Dimanche 20 septembre, 09h00 Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] Guyane

Places limitées à 10 personnes (séniors & adultes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Lors de cette dernière journée, Marcelle Hendrick, de l’atelier « Mon secret, mes doigts” invite le public à découvrir le konvwè traditionnel et le konvwè yoyo, expressions du savoir-faire créole guyanais. À travers l’histoire et la pratique, les participants s’initieront à l’assemblage de tissus colorés pour créer des pièces inspirées des draps, robes et accessoires traditionnels. Un moment de création, de partage et de transmission autour d’un patrimoine artisanal vivant.

Camp de la transportation – Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et Bibliothèque […] 4 Rue Colonel Chandon, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane 0594278596 https://www.saintlaurentdumaroni.fr/centre-interpretation-art-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@saintlaurentdumaroni.fr »}] Bagnes organisés aux colonies dès 1840, d’abord à Cayenne, puis à Saint-Laurent-du-Maroni. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni, fondée en 1858, comporte trois secteurs : le quartier officiel, la ville coloniale et le quartier du Camp de la Transportation. Bagne abandonné en 1936 ; les derniers relégués partent en 1952.

Aujourd’hui, le camp est devenu un lieu consacré à l’art et à la culture à Saint-Laurent du Maroni, il accueille le Centre d’interprétation d’Art et du Patrimoine et la bibliothèque municipale.

Ce centre propose de nombreuses activités, notamment des visites guidées, des animations avec les scolaires, des expositions temporaires, des conseils pour propriétaires en vue de restauration de bâtiments anciens et des archives communales.

Lors de cette dernière journée, Marcelle Hendrick, de l’atelier « Mon secret, mes doigts” invite le public à découvrir le konvwè traditionnel et le konvwè yoyo, expressions du savoir-faire créole À à…

©Mon secret, mes doigts