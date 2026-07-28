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AGENDA · Clères

Atelier Kouign-Amann Maison des Artisans Clères

samedi 24 octobre 2026 · Maison des Artisans · Clères

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison des Artisans
Adresse
68 Rue de l'Église
Ville
76690 Clères
Département
Seine-Maritime
Tarif

Clères

Atelier Kouign-Amann

Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Si vous aimez le sucre et le beurre, La Forêt des Macarons vous propose un atelier rien que pour vous : l’atelier Kouign-Amann !

Prenez-vous pour des bretons avec cet atelier et vous apprendrez les techniques précises et tours de main pour obtenir cette texture feuilletée et croustillante, combinée à la saveur unique de beurre et de caramel, faisant du Kouign-amann un véritable trésor de la pâtisserie française : Fleurage du plan de travail, maniement du rouleau à pâtisserie, pétrissage et façonnage n’auront plus de secrets pour vous !

Vous pourrez prendre le temps en cours d’atelier de savourer une petite pause dégustation bien méritée. Un atelier pas vraiment diététique mais terriblement gourmand !

Durée : 3h
Atelier pour 4 à 8 participants   .

Maison des Artisans 68 Rue de l’Église Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37  contact@laforetdesmacarons.com

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English : Atelier Kouign-Amann

L’événement Atelier Kouign-Amann Clères a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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