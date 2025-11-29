ATELIER KREA PORTES OUVERTES Site de La Marjolaine Moulay

ATELIER KREA PORTES OUVERTES

Karine Fromentin vous fait découvrir son nouvel atelier Kréa, à Moulay.

Karine Fromentin, artiste formée aux beaux-arts, installe son atelier sur le site de la Marjolaine.

À partir du mois de décembre, des séances d’arts plastiques et des stages seront proposées pour enfants, adolescents et adultes. Des portes ouvertes sont organisées ce samedi 29 novembre de 14h00 à 18h00, pour découvrir ce nouveau lieu. .

Site de La Marjolaine Le Bas Mont Moulay 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 7 86 82 73 54 fromentink@gmail.com

English :

Karine Fromentin introduces you to her new Kréa workshop in Moulay.

German :

Karine Fromentin zeigt Ihnen ihr neues Atelier Kréa in Moulay.

Italiano :

Karine Fromentin vi invita a scoprire il suo nuovo laboratorio Kréa a Moulay.

Espanol :

Karine Fromentin le invita a descubrir su nuevo taller Kréa en Moulay.

