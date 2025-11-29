ATELIER KREA PORTES OUVERTES Site de La Marjolaine Moulay
ATELIER KREA PORTES OUVERTES Site de La Marjolaine Moulay samedi 29 novembre 2025.
ATELIER KREA PORTES OUVERTES
Site de La Marjolaine Le Bas Mont Moulay Mayenne
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
2025-11-29
Karine Fromentin vous fait découvrir son nouvel atelier Kréa, à Moulay.
Karine Fromentin, artiste formée aux beaux-arts, installe son atelier sur le site de la Marjolaine.
À partir du mois de décembre, des séances d’arts plastiques et des stages seront proposées pour enfants, adolescents et adultes. Des portes ouvertes sont organisées ce samedi 29 novembre de 14h00 à 18h00, pour découvrir ce nouveau lieu. .
Site de La Marjolaine Le Bas Mont Moulay 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 7 86 82 73 54 fromentink@gmail.com
English :
Karine Fromentin introduces you to her new Kréa workshop in Moulay.
German :
Karine Fromentin zeigt Ihnen ihr neues Atelier Kréa in Moulay.
Italiano :
Karine Fromentin vi invita a scoprire il suo nuovo laboratorio Kréa a Moulay.
Espanol :
Karine Fromentin le invita a descubrir su nuevo taller Kréa en Moulay.
