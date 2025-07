Atelier: La belle étoile avec Woman Cave Collective et Brieg Huon Café Marylène Plougasnou

Atelier: La belle étoile avec Woman Cave Collective et Brieg Huon

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou Finistère

Début : 2025-07-28 18:00:00

fin : 2025-07-31

Marylène vous propose un super ATELIER intitulé LA BELLE ÉTOILE pour vos KIDS, vos ADOS, et même VOUS si vous avez l’âme bricoleuse et créative.

Du lundi 28 au jeudi 31 juillet, les artistes designers du collectif Woman Cave Collective et Brieg Huon plantent leur tente dans le jardin du café Marylène et vous invitent à expérimenter l’esprit DIY (Do It Yourself > « Fais le toi-même ») en mode colonie de vacances.

L’atelier se déroule en plusieurs temps

• Fabrication d’un four solaire pour préparer et cuire ensemble de bonnes choses à manger.

• Confection de télescopes avec les moyens du bord.

• Réalisation de transats en tissage et d’un plan des étoiles en broderie.

Tous ces éléments seront utilisés lors d’une soirée d’observation des étoiles avec musique live, histoires pour petits et grands et chamallows grillés le jeudi 31 juillet à partir de 18h.

Infos pratiques

• À partir de 7 ans.

• Sur inscription à cafe@marylene.net / 0652971390 (laissez un message ou texto) / Places limitées !

• Possibilité de participer à un ou plusieurs ateliers.

• Horaires du lundi 28 au jeudi 31 juillet de 14h à 18h + soirée d’observation le jeudi 31 juillet à partir de 18h.

Atelier réalisé dans le cadre du programme Été culturel 2025 de la Drac Bretagne .

Café Marylène 8 Rue de Saint-Sébastian Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 52 97 13 90

