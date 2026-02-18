Atelier : La biblio facile, débuter avec Zotero Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Jeudi 2 avril, 13h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Atelier organisé le **jeudi 2 avril 2026 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.**

Débutez avec Zotero, un logiciel de gestion de références bibliographiques ! Nous vous proposons un atelier d’initiation, pour vous approprier cet outil qui vous aidera à gérer votre documentation au long cours et à automatiser la production de vos bibliographies : une aide déterminante et un gain de temps considérable dans la rédaction de vos documents universitaires.

La durée de cet atelier (1h) est suffisante pour couvrir les fonctionnalités de base de Zotero (collecte et citation de références).

Des ordinateurs sont fournis par la bibliothèque, mais il est recommandé de venir avec le vôtre pour conserver votre paramétrage après l’atelier. Nous vous enverrons des informations pour vous aider à installer le logiciel quelques jours avant l’atelier.

**L’inscription est obligatoire :** elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

[**Je m’inscris !**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/biblio-facile-debuter-zotero)

**Les ateliers de la BU :** des formations courtes et gratuites ! Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

[**Découvrez la liste des thèmes et inscrivez-vous aux ateliers.**](https://bibliotheques.univ-rennes.fr/les-ateliers-de-la-bu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T14:00:00.000+02:00

https://bibliotheques.univ-rennes.fr/bu-villejean-sante https://bibliotheques.univ-rennes.fr/form/biblio-facile-debuter-zotero

Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bu-contact@listes.univ-rennes.fr 0223233452

Rodrig MBock



