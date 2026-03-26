Atelier La boîte à Bubulle Place du Barry Pontacq

Atelier La boîte à Bubulle

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Personnalise ton poisson en bois avec Christine et crée son petit univers dans une boîte recyclée… à aimanter ! Techniques mixtes.

Pour adulte et ados. Inscriptions sur place ou en ligne. .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier La boîte à Bubulle

L’événement Atelier La boîte à Bubulle Pontacq a été mis à jour le 2026-03-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran