Atelier La boîte à histoires Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Atelier La boîte à histoires

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

2026-01-10 2026-02-07 2026-03-14

Tout public

Viens écouter une histoire et participe à un atelier créatif.

6 à 10 ans. .

English : Atelier La boîte à histoires

