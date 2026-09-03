Atelier : La boîte à histoires Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Pompidou · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Atelier : La boîte à histoires
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 16:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Tout public
Viens écouter une histoire et participe à un atelier créatif.
4 avril : 3-5 ans, Gulliver
16 mai : 6-10 ans, Diderot
20 juin : 3-5 ans, Pompidou .
Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 64 26
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English : Atelier : La boîte à histoires
L’événement Atelier : La boîte à histoires Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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