Atelier : La boîte à histoires Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Atelier : La boîte à histoires

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Tout public

Viens écouter une histoire et participe à un atelier créatif.

4 avril : 3-5 ans, Gulliver

16 mai : 6-10 ans, Diderot

20 juin : 3-5 ans, Pompidou .

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 64 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier : La boîte à histoires

L’événement Atelier : La boîte à histoires Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne