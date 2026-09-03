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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Atelier : La boîte à histoires Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Pompidou · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Pompidou
Adresse
68 Rue Léon Bourgeois
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Atelier : La boîte à histoires

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 16:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Tout public
Viens écouter une histoire et participe à un atelier créatif.

4 avril : 3-5 ans, Gulliver
16 mai : 6-10 ans, Diderot
20 juin : 3-5 ans, Pompidou   .

Médiathèque Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 64 26 

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English : Atelier : La boîte à histoires

L’événement Atelier : La boîte à histoires Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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