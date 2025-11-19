Atelier La boîte à sons Mairie-Médiathèque Saint-Pierre Mairie-Médiathèque Saint-Pierre Nancy

Mairie-Médiathèque Saint-Pierre 1 Avenue Docteur Heydenreich Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19 11:30:00

2025-11-19

Prenez une boîte en bois, fixez y des éléments de toutes formes et matériaux, branchez y un micro, cela vous donne une boîte à sons ! Un atelier créatif et musical pour comprendre le son en s’amusant.

Dans le cadre du festival Passerelles.

Ouverture des inscriptions deux semaines avant l’activité.

Mairie-Médiathèque Saint-Pierre 1 Avenue Docteur Heydenreich Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 27 10 25

English :

Take a wooden box, attach elements of all shapes and materials, plug in a microphone and you’ve got a sound box! A creative and musical workshop to understand sound while having fun.

As part of the Passerelles festival.

Registration opens two weeks before the activity.

German :

Nimm eine Holzkiste, befestige Elemente aus verschiedenen Formen und Materialien daran, schließe ein Mikrofon an und schon hast du eine Soundbox! Ein kreativer und musikalischer Workshop, um spielerisch den Klang zu verstehen.

Im Rahmen des Festivals Passerelles.

Anmeldungen sind zwei Wochen vor der Aktivität möglich.

Italiano :

Prendete una scatola di legno, attaccate elementi di ogni forma e materiale, collegate un microfono e avrete una scatola sonora! Un laboratorio creativo e musicale per capire il suono e divertirsi allo stesso tempo.

Nell’ambito del festival Passerelles.

Le iscrizioni si aprono due settimane prima dell’attività.

Espanol :

Coge una caja de madera, coloca elementos de todas las formas y materiales, conecta un micrófono y ¡ya tienes una caja de resonancia! Un taller creativo y musical para entender el sonido y divertirse al mismo tiempo.

En el marco del festival Passerelles.

Las inscripciones se abren dos semanas antes de la actividad.

