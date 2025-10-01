Atelier La boîte à sons Médiathèque Manufacture Médiathèque Manufacture Nancy

Atelier La boîte à sons Médiathèque Manufacture Médiathèque Manufacture Nancy mercredi 1 octobre 2025.

Atelier La boîte à sons Médiathèque Manufacture

Médiathèque Manufacture 10 rue baron louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-29

Prenez une boîte en bois, fixez y des éléments de toutes formes et matériaux, branchez y un micro, cela vous donne une boîte à sons ! Un atelier créatif et musical pour comprendre le son en s’amusant.

Dans le cadre du festival Passerelles.

Ouverture des inscriptions, 2 semaines avant l’activité.

Séance du 1 octobre 7 > 10 ans.

Séance du 29 octobre 11 > 17 ans.Enfants

0 .

Médiathèque Manufacture 10 rue baron louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 39 00 63

English :

Take a wooden box, attach elements of all shapes and materials, plug in a microphone and you’ve got a sound box! A creative and musical workshop to understand sound while having fun.

As part of the Passerelles festival.

Registration opens 2 weeks before the activity.

October 1: ages 7 > 10.

October 29 session: 11 > 17 years.

German :

Nimm eine Holzkiste, befestige Elemente aus verschiedenen Formen und Materialien daran, schließe ein Mikrofon an und schon hast du eine Soundbox! Ein kreativer und musikalischer Workshop, um spielerisch den Klang zu verstehen.

Im Rahmen des Festivals Passerelles.

Anmeldungen werden 2 Wochen vor der Aktivität entgegengenommen.

Sitzung vom 1. Oktober: 7 > 10 Jahre.

Sitzung vom 29. Oktober: 11 > 17 Jahre.

Italiano :

Prendete una scatola di legno, attaccate elementi di ogni forma e materiale, collegate un microfono e avrete una scatola sonora! Un laboratorio creativo e musicale per capire il suono e divertirsi allo stesso tempo.

Nell’ambito del festival Passerelles.

Le iscrizioni si aprono 2 settimane prima dell’attività.

Sessione del 1° ottobre: 7 > 10 anni.

Sessione del 29 ottobre: 11 > 17 anni.

Espanol :

Coge una caja de madera, coloca elementos de todas las formas y materiales, conecta un micrófono y ¡ya tienes una caja de resonancia! Un taller creativo y musical para entender el sonido y divertirse al mismo tiempo.

En el marco del festival Passerelles.

La inscripción se abre 2 semanas antes de la actividad.

Sesión del 1 de octubre: 7 > 10 años.

Sesión del 29 de octubre: 11 > 17 años.

L’événement Atelier La boîte à sons Médiathèque Manufacture Nancy a été mis à jour le 2025-08-24 par DESTINATION NANCY