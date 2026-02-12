Atelier La charge mentale et les plantes Jardin d’Arrel Vieux Ambazac
Atelier La charge mentale et les plantes Jardin d’Arrel Vieux Ambazac dimanche 22 février 2026.
Atelier La charge mentale et les plantes
Jardin d’Arrel Vieux 80 Passage des Sagnes Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Un temps d’échange pour parler de la charge mentale, comprendre comment l’alléger, découvrir des astuces concrètes et les plantes qui peuvent nous accompagner au quotidien. Un moment de partage dans un espace bienveillant. Animé par Maya Chemouni, accompagnatrice et paysanne herboriste. .
Jardin d’Arrel Vieux 80 Passage des Sagnes Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 20 15 jardindarrel@gmail.com
English : Atelier La charge mentale et les plantes
