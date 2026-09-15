ATELIER « LA CHASSE AUX PAPILLONS » + LES RACONTINES Béziers
samedi 10 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER « LA CHASSE AUX PAPILLONS » + LES RACONTINES
Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Les tout-petits et les jeunes enfants sont invités à un moment de découverte et de créativité autour des papillons. Des histoires spécialement choisies pour eux pour s’émerveiller au fil des pages, suivies d’un atelier créatif où chaque enfant pourra imaginer, dessiner et créer son magnet papillon, qu’il pourra ensuite emporter chez lui !
De 1 à 3 ans. .
Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English :
L’événement ATELIER « LA CHASSE AUX PAPILLONS » + LES RACONTINES Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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