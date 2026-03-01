Atelier, La château d’eau de Luçon La Distylerie Luçon

Atelier, La château d’eau de Luçon

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

2026-03-25 14:30:00

2026-03-25 16:00:00

2026-03-25

Un atelier manuel et créatif pour petits et grands !

Du papier, du carton, des ciseaux…Découpez, collez et assemblez, pour tenter de reproduire, en maquette, l’un des monuments emblématiques de Luçon : son château d’eau !

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

A manual and creative workshop for young and old!

