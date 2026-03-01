Atelier, La château d’eau de Luçon La Distylerie Luçon
Atelier, La château d’eau de Luçon La Distylerie Luçon mercredi 25 mars 2026.
Atelier, La château d’eau de Luçon
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:30:00
fin : 2026-03-25 16:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Un atelier manuel et créatif pour petits et grands !
Du papier, du carton, des ciseaux…Découpez, collez et assemblez, pour tenter de reproduire, en maquette, l’un des monuments emblématiques de Luçon : son château d’eau !
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.
.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A manual and creative workshop for young and old!
L’événement Atelier, La château d’eau de Luçon Luçon a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud