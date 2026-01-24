Atelier La chimie des couleurs Montmorillon
Atelier La chimie des couleurs
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Gratuit
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Un atelier pour les 3/6 ans pour aborder de manière ludique la chimie. Les participants manipuleront des produits colorants naturels comme le chou rouge, du savon et des épices. Chaque enfant fera son mélange qui en fonction du PH donnera des résultats étonnants.
En partenariat avec l’Espace Mendès France dans le cadre de La science se livre
Gratuit Sur inscription au 05 49 91 78 0 9 .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
