Atelier « La clé des voûtes » Cloître de la cathédrale Bayonne

Atelier « La clé des voûtes » Dimanche 21 septembre, 14h00 Cloître de la cathédrale Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

De belles maquettes en bois entre les mains, vous êtes les bâtisseurs d’arc en berceau, brisés ou sur croisée d’ogives. Une manière originale de s’approprier quelques grands principes d’architecture.

Proposé par le service Patrimoine – Ville d’art et d’histoire.

Cloître de la cathédrale Pl. Louis Pasteur, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Bayonne