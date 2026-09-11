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Atelier « La conservation en action », Archives départementales Du Lot, Cahors

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales Du Lot · Cahors

Atelier « La conservation en action », Archives départementales Du Lot, Cahors

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales Du Lot
Adresse
218 Rue des Cadourques, 46000 Cahors, France
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Atelier « La conservation en action » Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales Du Lot Lot

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Après une présentation des missions de conservation assurées par les Archives départementales et des enjeux qui leur sont associés, le public sera invité à passer à la pratique.
Guidés par les conseils d’un professionnel, les participants découvriront concrètement cet aspect essentiel du métier d’archiviste à travers différentes manipulations.

Archives départementales Du Lot 218 Rue des Cadourques, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}]
Après une présentation des missions de conservation assurées par les Archives départementales et des enjeux qui leur sont associés, le public sera invité à passer à la pratique.

©Barbara Brenachot – Département du Lot

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