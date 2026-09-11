Atelier « La conservation en action », Archives départementales Du Lot, Cahors

Informations pratiques

Atelier « La conservation en action » Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales Du Lot Lot

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Après une présentation des missions de conservation assurées par les Archives départementales et des enjeux qui leur sont associés, le public sera invité à passer à la pratique.

Guidés par les conseils d’un professionnel, les participants découvriront concrètement cet aspect essentiel du métier d’archiviste à travers différentes manipulations.

Archives départementales Du Lot 218 Rue des Cadourques, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}]

Après une présentation des missions de conservation assurées par les Archives départementales et des enjeux qui leur sont associés, le public sera invité à passer à la pratique.

©Barbara Brenachot – Département du Lot