Atelier « La conservation en action », Archives départementales Du Lot, Cahors
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales Du Lot · Cahors
Informations pratiques
Atelier « La conservation en action » Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales Du Lot Lot
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Après une présentation des missions de conservation assurées par les Archives départementales et des enjeux qui leur sont associés, le public sera invité à passer à la pratique.
Guidés par les conseils d’un professionnel, les participants découvriront concrètement cet aspect essentiel du métier d’archiviste à travers différentes manipulations.
Archives départementales Du Lot 218 Rue des Cadourques, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lot.fr/planete-lot »}]
Après une présentation des missions de conservation assurées par les Archives départementales et des enjeux qui leur sont associés, le public sera invité à passer à la pratique.
©Barbara Brenachot – Département du Lot
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