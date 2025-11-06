Atelier La diversification alimentaire Le Lion d’Angers Maison de l’alimentation itinérante Le Lion-d’Angers

Atelier La diversification alimentaire Le Lion d’Angers

Maison de l’alimentation itinérante 4 Rue du Courgeon Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 19:30:00

fin : 2025-11-06 21:30:00

Date(s) :

2025-11-06

Atelier sur l’inclusion de l’enfant dans les habitudes alimentaires de la famille. A destination des jeunes parents et des assistantes maternelles. Le jeudi 6 novembre 2025 de 19h30 à 21h30 au Relais de la Petite Enfance au Lion d’Angers.

Découvrez tous les événements de l’étape du territoire de l’Anjou Bleu, du 24 octobre au 21 novembre 2025.

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en bois (tiny house) créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en lien avec les acteurs/trices de chaque territoire où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien Manger, destiné aux habitant.e.s, aux entreprises et aux collectivités locales animations, formations et accompagnements. .

+33 7 72 50 35 91

English :

Workshop on including children in the family?s eating habits. For young parents and childminders. Thursday, November 6, 2025 from 7:30pm to 9:30pm at the Relais de la Petite Enfance in Le Lion d’Angers.

German :

Workshop über die Einbeziehung des Kindes in die Ernährungsgewohnheiten der Familie. Für junge Eltern und Kindergärtnerinnen. Am Donnerstag, den 6. November 2025 von 19:30 bis 21:30 Uhr im Relais de la Petite Enfance in Le Lion d’Angers.

Italiano :

Workshop sull’inclusione dei bambini nelle abitudini alimentari della famiglia. Per giovani genitori e assistenti all’infanzia. Giovedì 6 novembre 2025 dalle 19.30 alle 21.30 presso il Relais de la Petite Enfance a Le Lion d’Angers.

Espanol :

Taller sobre la inclusión de los niños en los hábitos alimentarios de la familia. Para padres jóvenes y cuidadores de niños. Jueves 6 de noviembre de 2025, de 19.30 a 21.30 h, en el Relais de la Petite Enfance de Le Lion d’Angers.

