Atelier « La Fabrique des couleurs » Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien mercredi 17 septembre 2025.

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17 2025-09-24

Le Musée Robert Tatin propose des ateliers au tout petits !

La Fabrique des couleurs ouvre ses portes aux enfants de 6 mois à 3 ans ! Chaque mois, découvrons ensemble une nouvelle couleur de l’arc-en-ciel rouge, jaune, bleu… Au travers d’activités d’éveil, ludiques et sensorielles, bébés et jeunes enfants explorent l’univers coloré et captivant de Robert Tatin. .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

