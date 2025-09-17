Atelier « La Fabrique des couleurs » Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien
Atelier « La Fabrique des couleurs »
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne
Le Musée Robert Tatin propose des ateliers au tout petits !
La Fabrique des couleurs ouvre ses portes aux enfants de 6 mois à 3 ans ! Chaque mois, découvrons ensemble une nouvelle couleur de l’arc-en-ciel rouge, jaune, bleu… Au travers d’activités d’éveil, ludiques et sensorielles, bébés et jeunes enfants explorent l’univers coloré et captivant de Robert Tatin. .
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
English :
The Musée Robert Tatin offers workshops for the very young!
German :
Das Robert Tatin Museum bietet Workshops für die ganz Kleinen an!
Italiano :
Il Museo Robert Tatin propone laboratori per i più piccoli!
Espanol :
El Museo Robert Tatin ofrece talleres para los más pequeños
