Le Musée Robert Tatin propose des ateliers au tout petits !
La Fabrique des couleurs 0 à 3 ans
La Fabrique des couleurs ouvre ses portes aux enfants jusqu’à 3 ans ! Chaque mois, découvrons ensemble une nouvelle couleur de l’arc-en-ciel rouge, jaune, bleu… Au travers d’activités d’éveil, ludiques et sensorielles, bébés et jeunes enfants explorent l’univers coloré et captivant de Robert TATIN.
Tarifs 3 € tarif plein, 1,50 € tarif réduit, gratuit pour 1 accompagnant
Sur réservation au 02 43 98 80 89 .
Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr
