Atelier La Fabrique des couleurs

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-27

Le Musée Robert Tatin propose des ateliers au tout petits !

La Fabrique des couleurs 0 à 3 ans

La Fabrique des couleurs ouvre ses portes aux enfants jusqu’à 3 ans ! Chaque mois, découvrons ensemble une nouvelle couleur de l’arc-en-ciel rouge, jaune, bleu… Au travers d’activités d’éveil, ludiques et sensorielles, bébés et jeunes enfants explorent l’univers coloré et captivant de Robert TATIN.

Les vendredis 20 et 27 février 2026 à 10 h

Tarifs 3 € tarif plein, 1,50 € tarif réduit, gratuit pour 1 accompagnant

Sur réservation au 02 43 98 80 89 .

Musée Robert Tatin D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée Robert Tatin offers workshops for the very young!

L’événement Atelier La Fabrique des couleurs Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-02-04 par SUD MAYENNE