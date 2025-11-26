Atelier la face cachée du smartphone Ferrette

Atelier la face cachée du smartphone

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

Date(s) :

2025-11-26

Un atelier dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD). Réservation obligatoire

La face cachée du smartphone

Réseaux sociaux, appareil photo, calendrier ou moteur de recherche… le téléphone portable fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Véritable troisième main , cet objet multifonctionnel cache pourtant une réalité moins visible.

Cet atelier permettra de découvrir les impacts humains et environnementaux liés à sa fabrication, son usage et son recyclage, et de partager des astuces pour prolonger sa durée de vie.

Un atelier dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)

Animatrice Sarah de la Maison de la Nature du Sundgau

Mercredi 26 novembre, de 14 h à 16 h 30

Médiathèque du Rocher, 3A rue de Lucelle 68480 Ferrette

Atelier gratuit

Infos & inscriptions

03.89.40.29.39

mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr .

