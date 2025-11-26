Atelier la face cachée du smartphone Ferrette
Un atelier dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD). Réservation obligatoire
La face cachée du smartphone
Réseaux sociaux, appareil photo, calendrier ou moteur de recherche… le téléphone portable fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Véritable troisième main , cet objet multifonctionnel cache pourtant une réalité moins visible.
Cet atelier permettra de découvrir les impacts humains et environnementaux liés à sa fabrication, son usage et son recyclage, et de partager des astuces pour prolonger sa durée de vie.
Animatrice Sarah de la Maison de la Nature du Sundgau
Mercredi 26 novembre, de 14 h à 16 h 30
Médiathèque du Rocher, 3A rue de Lucelle 68480 Ferrette
Atelier gratuit
Infos & inscriptions
03.89.40.29.39
mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr .
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
English :
A workshop as part of the European Week for Waste Reduction (EWWR). Reservation required
German :
Ein Workshop im Rahmen der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung (SERD). Reservierung erforderlich
Italiano :
Un workshop nell’ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (EWWR). Prenotazione obbligatoria
Espanol :
Un taller en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR). Reserva obligatoria
