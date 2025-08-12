ATELIER « LA FOLIE DES TARTES » Les Ateliers du Goût Foussais-Payré

ATELIER « LA FOLIE DES TARTES » Les Ateliers du Goût Foussais-Payré mardi 12 août 2025.

ATELIER « LA FOLIE DES TARTES »

Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré Vendée

Tarif : – – 37 EUR

Début : 2025-08-12 09:30:00

2025-08-12

L’atelier « La folie des Tartes » est considéré comme un Atelier Expert, il est possible d’y participer à partir de 12 ans.

Lors de cet atelier, vous allez réaliser plusieurs tartelettes que vous pourrez ramener chez vous.

La réalisation des tartelettes pourra évoluer en fonction de la saison comme les tartelettes aux fruits, tartelettes aux fraises ou bien les tartelettes au chocolat. .

Les Ateliers du Goût 1 rue Mélusine Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 03 26 lesateliersdugout2.0@gmail.com

English :

The « La folie des Tartes » workshop is considered an Expert Workshop, and is open to participants aged 12 and over.

German :

Der Workshop « La folie des Tartes » gilt als Expert-Atelier, die Teilnahme ist ab 12 Jahren möglich.

Italiano :

Il laboratorio « La folie des Tartes » è considerato un laboratorio per esperti ed è aperto ai partecipanti a partire dai 12 anni.

Espanol :

El taller « La folie des Tartes » se considera un taller para expertos y está abierto a participantes mayores de 12 años.

