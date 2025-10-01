Atelier – La Fresque du Climat Appart’city paris villejuif Villejuif

Atelier – La Fresque du Climat Mercredi 1 octobre, 19h00 Appart’city paris villejuif Val-de-Marne

Tarif libre et conscient (à partir de 1€) (€10,00 TTC)

Début : 2025-10-01T19:00:00 – 2025-10-01T22:00:00

Venez explorer La Fresque du Climat, partenaire officiel de la Grande Semaine Végétale.

Face à l’urgence, l’objectif de notre association est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun puisse décrypter les informations et agir efficacement sur le plan individuel et collectif.

La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

✏️ L’atelier

Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque. Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

Pensez à arriver 15 min avant pour un démarrage à l’heure !

☀️ Déroulé

Réflexion (1h30) : découvrir et mettre en lien les cartes pour coconstruire la fresque.

Créativité (30min) : décompresser, s’approprier la fresque et créer un esprit d’équipe en l’illustrant.

Debrief (1h) : échanger sur ses émotions, questions, et dessiner des solutions individuelles et collectives.

Pour s’inscrire :

https://association.climatefresk.org/training_sessions/e8a00a7c-3ec8-4e32-ab67-f669965fc069/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755

Appart’city paris villejuif 36 Avenue de Paris, Villejuif, France Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/76fd77bb-de71-492e-ba72-8b267f317dee/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}]

